Четыре человека пострадали после столкновения иномарок в Новосибирске

Новосибирск, 2 августа. Две иномарки устроили аварию в Новосибирске. В результате столкновения пострадали четыре человека.

Участниками ДТП стали Kia Rio и Ford Focus. Инцидент случился в Октябрьском районе, где два транспортных средства не смогли поделить дорогу, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Пострадавшими оказались оба водителя и два пассажира корейского автомобиля. Троих доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Одна из пострадавших отказалась от госпитализации. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и детали ДТП.

Авария с участием двух иномарок произошла также в Приморье, где пьяный водитель Honda Fit врезался в Toyota Prius. В результате ДТП погиб пассажир первого автомобиля, сообщала Deita.