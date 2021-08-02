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Четыре человека пострадали после столкновения иномарок в Новосибирске

  /   Обновлено: 02 августа 2021 17:50
Происшествия
Четыре человека пострадали после столкновения иномарок в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция Новосибирской области

Новосибирск, 2 августа. Две иномарки устроили аварию в Новосибирске. В результате столкновения пострадали четыре человека.

Участниками ДТП стали Kia Rio и Ford Focus. Инцидент случился в Октябрьском районе, где два транспортных средства не смогли поделить дорогу, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Пострадавшими оказались оба водителя и два пассажира корейского автомобиля. Троих доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Одна из пострадавших отказалась от госпитализации. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и детали ДТП.

Авария с участием двух иномарок произошла также в Приморье, где пьяный водитель Honda Fit врезался в Toyota Prius. В результате ДТП погиб пассажир первого автомобиля, сообщала Deita.

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