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Новосибирский зоопарк отмечает День Оленя

  /   Обновлено: 02 августа 2021 11:16
Общество
Новосибирский зоопарк отмечает День Оленя
pixabay.com/PD

Новосибирск, 2 августа. Новосибирский зоопарк 2 августа отмечает День Оленя. Праздничные мероприятия также запланированы и в других природоохранных предприятиях.

Изначально 2 августа был профессиональным днем оленевода. Его отмечали в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Он был приурочен к окончанию летнего выпаса оленей и началу перевода животных на зимние пастбища.

В новосибирском зоопарке находятся шесть видов парнокопытных: сибирская косуля, алтайский марала, пятнистый олень, лось, северный олень и мунтжаки. Последними в зоопарке появились представители семейства оленевых — мунтжаки. Их привезли в Новосибирск в 2019 году из Каунасского зоопарка Литвы. Сотрудники питомника надеются, что в будущем и эти представители оленевых дадут потомство в зоопарке.

Дикий енот пробрался в один из магазинов алкогольной продукции Краснодара и застрял в ящике с вином, сообщал ФАН. Владельцу торговой точки пришлось обратиться в экстренные службы, чтобы вызволить его.

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