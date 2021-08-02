Новосибирский зоопарк отмечает День Оленя

Новосибирск, 2 августа. Новосибирский зоопарк 2 августа отмечает День Оленя. Праздничные мероприятия также запланированы и в других природоохранных предприятиях.

Изначально 2 августа был профессиональным днем оленевода. Его отмечали в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Он был приурочен к окончанию летнего выпаса оленей и началу перевода животных на зимние пастбища.



В новосибирском зоопарке находятся шесть видов парнокопытных: сибирская косуля, алтайский марала, пятнистый олень, лось, северный олень и мунтжаки. Последними в зоопарке появились представители семейства оленевых — мунтжаки. Их привезли в Новосибирск в 2019 году из Каунасского зоопарка Литвы. Сотрудники питомника надеются, что в будущем и эти представители оленевых дадут потомство в зоопарке.

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