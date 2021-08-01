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Байкер погиб после столкновения с машиной и деревом в Новосибирске
Происшествия
Байкер погиб после столкновения с машиной и деревом в Новосибирске
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Новосибирск, 1 августа. Мотоциклист разбился в Новосибирской области. Мужчина упал на землю и от полученных травм скончался на месте.

Смертельная авария произошла на Бердском шоссе. По данным ГИБДД, мужчина за рулем мотоцикла Honda попытался уйти от столкновения с машиной, но столкнулся с иномаркой Audi, которая ехала во встречном направлении.

После этого байкер врезался в дерево. Водитель упал на землю и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было 58 лет. Сотрудники полиции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

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новосибирск байкер разбился
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