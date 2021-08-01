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Служебная овчарка получила килограмм сосисок за раскрытую кражу в Барабинске
Происшествия
Служебная овчарка получила килограмм сосисок за раскрытую кражу в Барабинске
pexels.com

Новосибирск, 1 августа. Собака по кличке Раза выследила грабителя в Барабинске. Мужчина обокрал соседку и прятался у себя в доме. Он стал фигурантом уголовного дела.

Животное отправилось по следу преступника. Собака верно указала оперативникам местонахождение злоумышленника, который прятался в доме. Он украл у 47-летней женщины продукты, бытовую химию и электронику.

Подозреваемый признал свою вину и отдал награбленное. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Овчарка получила вкусную награду в виде килограмма сосисок.

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грабитель дело овчарка
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