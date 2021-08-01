Пять человек пострадали в аварии в центре Новосибирска

Новосибирск, 1 августа. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии в городском центре. В ДТП с участием двух иномарок пострадали пять человек.

Правоохранители установили, что Hyundai ехал в сторону улицы Советской. По неустановленной причине он столкнулся с автомобилем Honda. Различные травмы получили пять человек. Двум девочкам предварительно диагностировали сотрясение мозга, скорая увезла их в медучреждение.

В Свердловской области пьяная автомобилистка не справилась с управлением и врезалась в дерево. На месте ДТП погибли два человека, трое получили травмы.