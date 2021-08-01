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Смотрители новосибирского зоопарка обнаружили краснокнижный Сморчок вонючий

  /   Обновлено: 01 августа 2021 11:14
Общество
Смотрители новосибирского зоопарка обнаружили краснокнижный Сморчок вонючий
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Новосибирск, 1 августа. Работники зоопарка имени Ростислава Шило заметили на территории необычный гриб Мутинус Равенелли, который больше известен в народе как Сморчок вонючий.

Он является редким видом и занесен в Красную книгу. Кроме того, что у него необычный внешний вид, а также он обладает резким запахом.

По форме гриб не похож на обычные подберезовики и маслята. Помимо необычного внешнего вида гриб отталкивает от себя насекомых и животных своеобразным запахом.

Также недавно стало известно, что новосибирский зоопарк выпустил на волю двух лосей.

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