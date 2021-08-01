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Житель Новосибирска напал с ножом на пожилого пассажира автобуса

  /   Обновлено: 01 августа 2021 09:20
Происшествия
Житель Новосибирска напал с ножом на пожилого пассажира автобуса
pixabay.com

Новосибирск, 1 августа. Мужчина напал с ножом на 71-летнего пассажира автобуса №95. Происшествие случилось в Дзержинском районе возле остановки общественного транспорта «Доватора».

Преступник из хулиганских мотивов нанес один удар ножом пожилому мужчине. Потерпевший госпитализирован с колото-резаным ранением.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 39-летний мужчина, ранее судимый за разбой, а также незаконное хранение и сбыт наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее пассажир междугороднего автобуса в Красноярской области ранил ножом четверых человек.

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