Вся правда о ситуации с бездомными животными в Новосибирской области

После запрета эвтаназии бездомных животных в Новосибирской области сложилась очень напряженная ситуация с численностью четвероногих бродяг: о них некому заботиться, их некому отлавливать и просто негде содержать.
ФАН узнал, к какой красной линии приблизилась популяция бездомных собак и кошек в Новосибирской области и почему регион до сих пор не приступил к решению проблемы со строительством современных приютов и фактически поставил на паузу закон об ответственном обращении с животными.
Город собак в городе людей
Пятьдесят тысяч бездомных животных бродят сегодня на территории области, и больше сорока тысяч из них обитают на окраинах Новосибирска. Такую очень примерную цифру «лохматых бродяжек» представили ФАН в мэрии города и Управлении ветеринарии региона.
Несмотря на остроту проблемы, официальный подсчет бездомных четвероногих никем и никогда не проводился. В ведомствах поясняют, что не умеют пока этого делать. Самую приблизительную статистику ведут специалисты МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». По их данным, в городе Новосибирске обитает около 20 тысяч собак и 18 тысяч кошек без владельцев.
«Методика подсчета была основана на количестве поступающих в учреждение обращений, фиксации численности стай, выявленных на определенной территории в проекции аналогичных территорий в мегаполисе», — прокомментировали ФАН в мэрии Новосибирска.
Даже по этим прикидкам ясно, где-то на дне Новосибирска растет целый город собак и кошек. Население ряда российских городов не превышает 12 тысяч населения, а тут — все 40. Плюсуем еще скромные 3 636 — столько беспризорных псов насчитали главы других муниципальных образований области, и получаем почти 45 тысяч.
«Данные являются примерными, так как методики учета животных без владельцев не разработаны, подсчеты приблизительные и могут не в полной мере отражать реальную действительность», — прокомментировал ФАН и. о. начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.
pixabay.com / CC0 Creative CommonsКрысы, голуби, собаки…
Бездомные собаки — неотъемлемая часть любого крупного города. Их порождает плотная искусственная среда, помноженная на безответственное отношение. В середине лета эта проблема уходит на второй план. Животные сытые и в тепле, поэтому не сильно беспокоят горожан. Только живут они вплотную к людям и питаются чем придется: выброшенными остатками еды, трупами убитых или умерших животных. Где-то их подкармливают сердобольные горожане.
В таких условиях бездомные собаки очень быстро превращаются в падальщиков и паразитов, как голуби или крысы. Они бесконтрольно плодятся, переносят болезни, разносят мусор и убивают всю мелкую живность. Когда придет осеннее ненастье, и пищи станет меньше, они начнут нападать на людей. Сколько взрослых животных будет в городе к зиме, трудно представить. Но даже заявленную специалистами цифру — 41 636 особей — контролировать в регионе уже не могут.
Дефицит мест и затянувшаяся пауза
Как рассказал ФАН главный ветеринар Новосибирской области Владимир Гоппе, сложная ситуация по обращению с животными без владельцев связана с недостаточным количеством приютов — в большинстве районов области их просто нет. На гигантской территории сибирского региона отловом занимаются всего десять организаций.
Почти безнадежное положение спасают еще десять общественных благотворительных фондов. Но все они строились зоозащитниками и волонтерами до принятия закона об ответственном обращении с животными и не соответствуют новым нормам.
За прошедшие полгода все эти приюты смогли отловить всего 262 животных, 129 из них после процедур стерилизации вернулись в места прежнего обитания, 34 — бродяжки, не способные жить под открытым небом и по соседству с человеком, остались в вольерах до наступления естественной смерти.
«Управлением ветеринарии подготовлены и направлены в адрес правительства Новосибирской области предложения о возможном строительстве девяти приютов по содержанию в каждом до 350 животных. Данные предложения находятся в листе ожидания», — рассказал Гоппе.
Мэрия ищет место
С начала действия нового порядка обращения с животными по программе ОСВВ: отлов — лечение — стерилизация — выпуск на прежнее место обитания, с 1 января 2020 года через новосибирские приюты прошло 1 135 собак.
«В целях формирования уровня потребности в муниципальных приютах для животных на территории субъектов Российской Федерации для реализации требований Закона №498-ФЗ в июне 2020 года Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации запрашивалась информация о количестве необходимых приютов на территории города Новосибирска. До настоящего времени информации об итогах рассмотрения предложений и принятом решении о финансировании в мэрию города не поступало», — сообщили ФАН в администрации города.
Власти города заявляют, что рассматривают все варианты финансирования проекта и ищут подходящий земельный участок. Но готового решения этой проблемы нет даже на бумаге.
Ранее ФАН рассказывал, в каких условиях содержатся отловленные собаки в муниципальном приюте Новосибирска. Короткая цепь уличных вольеров расположена на открытой площадке загородом и не имеет даже системы водопровода и канализации. Воду и отходы привозят и увозят на машинах, на что тратятся колоссальные бюджетные средства.