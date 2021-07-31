Вся правда о ситуации с бездомными животными в Новосибирской области

После запрета эвтаназии бездомных животных в Новосибирской области сложилась очень напряженная ситуация с численностью четвероногих бродяг: о них некому заботиться, их некому отлавливать и просто негде содержать.

ФАН узнал, к какой красной линии приблизилась популяция бездомных собак и кошек в Новосибирской области и почему регион до сих пор не приступил к решению проблемы со строительством современных приютов и фактически поставил на паузу закон об ответственном обращении с животными.

Город собак в городе людей

Пятьдесят тысяч бездомных животных бродят сегодня на территории области, и больше сорока тысяч из них обитают на окраинах Новосибирска. Такую очень примерную цифру «лохматых бродяжек» представили ФАН в мэрии города и Управлении ветеринарии региона.

Несмотря на остроту проблемы, официальный подсчет бездомных четвероногих никем и никогда не проводился. В ведомствах поясняют, что не умеют пока этого делать. Самую приблизительную статистику ведут специалисты МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». По их данным, в городе Новосибирске обитает около 20 тысяч собак и 18 тысяч кошек без владельцев.

«Методика подсчета была основана на количестве поступающих в учреждение обращений, фиксации численности стай, выявленных на определенной территории в проекции аналогичных территорий в мегаполисе», — прокомментировали ФАН в мэрии Новосибирска.

Даже по этим прикидкам ясно, где-то на дне Новосибирска растет целый город собак и кошек. Население ряда российских городов не превышает 12 тысяч населения, а тут — все 40. Плюсуем еще скромные 3 636 — столько беспризорных псов насчитали главы других муниципальных образований области, и получаем почти 45 тысяч.

«Данные являются примерными, так как методики учета животных без владельцев не разработаны, подсчеты приблизительные и могут не в полной мере отражать реальную действительность», — прокомментировал ФАН и. о. начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.

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Бездомные собаки — неотъемлемая часть любого крупного города. Их порождает плотная искусственная среда, помноженная на безответственное отношение. В середине лета эта проблема уходит на второй план. Животные сытые и в тепле, поэтому не сильно беспокоят горожан. Только живут они вплотную к людям и питаются чем придется: выброшенными остатками еды, трупами убитых или умерших животных. Где-то их подкармливают сердобольные горожане.

В таких условиях бездомные собаки очень быстро превращаются в падальщиков и паразитов, как голуби или крысы. Они бесконтрольно плодятся, переносят болезни, разносят мусор и убивают всю мелкую живность. Когда придет осеннее ненастье, и пищи станет меньше, они начнут нападать на людей. Сколько взрослых животных будет в городе к зиме, трудно представить. Но даже заявленную специалистами цифру — 41 636 особей — контролировать в регионе уже не могут.

Дефицит мест и затянувшаяся пауза

Как рассказал ФАН главный ветеринар Новосибирской области Владимир Гоппе, сложная ситуация по обращению с животными без владельцев связана с недостаточным количеством приютов — в большинстве районов области их просто нет. На гигантской территории сибирского региона отловом занимаются всего десять организаций.

Почти безнадежное положение спасают еще десять общественных благотворительных фондов. Но все они строились зоозащитниками и волонтерами до принятия закона об ответственном обращении с животными и не соответствуют новым нормам.

За прошедшие полгода все эти приюты смогли отловить всего 262 животных, 129 из них после процедур стерилизации вернулись в места прежнего обитания, 34 — бродяжки, не способные жить под открытым небом и по соседству с человеком, остались в вольерах до наступления естественной смерти.

«Управлением ветеринарии подготовлены и направлены в адрес правительства Новосибирской области предложения о возможном строительстве девяти приютов по содержанию в каждом до 350 животных. Данные предложения находятся в листе ожидания», — рассказал Гоппе.

Мэрия ищет место

С начала действия нового порядка обращения с животными по программе ОСВВ: отлов — лечение — стерилизация — выпуск на прежнее место обитания, с 1 января 2020 года через новосибирские приюты прошло 1 135 собак.

/ Алиса Громова

«В целях формирования уровня потребности в муниципальных приютах для животных на территории субъектов Российской Федерации для реализации требований Закона №498-ФЗ в июне 2020 года Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации запрашивалась информация о количестве необходимых приютов на территории города Новосибирска. До настоящего времени информации об итогах рассмотрения предложений и принятом решении о финансировании в мэрию города не поступало», — сообщили ФАН в администрации города.

Самым крупным приютом мегаполиса считается благотворительное объединение «Защити животных» — 450 мест. Остальные приюты и фонды помощи рассчитаны на 100–200 животных и меньше. И по данным мэрии Новосибирска, все они максимально загружены и испытывают дефицит площадей. Городу остро необходимо строительство трех таких мест вместимостью на 250 собак и 50 кошек каждый, считают в мэрии. Такую заявку на финансирование ранее мэрия направляла в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Однако оттуда ответа не последовало.

Власти города заявляют, что рассматривают все варианты финансирования проекта и ищут подходящий земельный участок. Но готового решения этой проблемы нет даже на бумаге.

Ранее ФАН рассказывал, в каких условиях содержатся отловленные собаки в муниципальном приюте Новосибирска. Короткая цепь уличных вольеров расположена на открытой площадке загородом и не имеет даже системы водопровода и канализации. Воду и отходы привозят и увозят на машинах, на что тратятся колоссальные бюджетные средства.