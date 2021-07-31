Сотни автомобилей сгорели в Новосибирской области с начала года

Новосибирск, 31 июля. Пожары уничтожили 247 автомобилей новосибирцев с начала 2021 года.

Неутешительную статистику происшествий привели ФАН в главном управлении МЧС России по Новосибирской области. В первую тройку причин, из-за которых сгорели сотни машин, вошли неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации транспортных средств и дорожные аварии. Чаще всего автомобили горели в зимний период. Автовладельцы массово используют дополнительный автоподогрев и горючие утеплители моторного отсека, подолгу оставляя свои автомобили заведенными и без присмотра. Все это приводило к печальным последствиям.

«На самом деле, автомобиль горит быстро, в комплектующих много горючих материалов — обшивка салона и обивка сидений, пластиковая отделка панелей и наличие легковоспламеняющихся жидкостей. Очаги возгорания чаще всего располагаются в моторном отсеке — в приборной панели наибольшее количество электропроводов. Возгорание внутри салона, как правило, происходит из-за неосторожности при обращении с огнем, в том числе при курении», — рассказал заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Алексей Гордиенко.

В ведомстве подчеркнули, что в Новосибирске остается высокой доля пожаров из-за поджога транспортных средств на почве конфликтных ситуаций.

Эксперты напоминают, нельзя освещать салоны или подкапотное пространство зажигалками, заряжать аккумулятор прямо в машине, оставлять авто с открытым топливным баком и ездить, если присутствует утечка масла или топлива. Среди фатальных ошибок автовладельцев — неисправные узлы и механизмы, электропроводка.

Ранее автомобиль Hyundai Solaris загорелся во время движения на разъезде Иня в Новосибирске и полностью сгорел до приезда спасателей. Водитель находился рядом, но ничего предпринять не смог.