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Вооруженный ножом мужчина упал с пятиэтажного дома в центре Новосибирска
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина упал с пятиэтажного дома в центре Новосибирска
Невские Новости  /  Александра Лашко

Новосибирск, 31 июля. Вооруженный ножом мужчина упал с балкона пятиэтажного дома в Железнодорожном районе города.

Инцидент произошел вечером накануне во дворе жилого дома на улице Советской, 32. Перед падением мужчина долгое время свисал с балкона, держась за карниз. На это обратили внимание случайные очевидцы, которые взывали бригаду скорой медицинской помощи.

К приезду медиков мужчина все еще висел на доме, но предотвратить его падение на бетонную отмостку здания не удалось. Сразу после случившегося мужчину увезли в лечебное учреждение на карете скорой.

Ранее смертельное падение молодой женщины из окна шестиэтажного дома произошло в Ленинском районе города. Несчастный случай произошел с парадной стороны дома по улице Станиславского.

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