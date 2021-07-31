Центр Новосибирска воссоздали в компьютерной игре Minecraft

Новосибирск, 31 июля. Виртуальную копию центральной части Новосибирска построили в компьютерной игре Minecraft киберспортсмены из СНГ TeamCIS.

На создание цифрового двойника центральной части столицы Сибири ушло три недели. Компьютерный город строили участники команды со всего мира. Пока им удалось воссоздать площадь Ленина и примыкающие к ней улицы, придав значение всем мелочам, включая фонари и зеленые насаждения. Игра выполнена в масштабе 1:1. В будущем геймеры планирую создать цифрового близнеца всей планеты.

Ранее в сети появилась страница близнеца-трансгендера Ольги Бузовой. Подражательница российской певицы сделала операцию «под Бузову» и теперь старательно копирует поведение, жесты и фразы звезды.