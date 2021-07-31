Подпольную нарколабораторию ликвидировали на даче под Новосибирском

Новосибирск, 31 июля. Подпольная лаборатория по производству дешевых синтетических наркотиков ликвидирована в дачном доме садового общества в Новосибирском районе.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, во время оперативных мероприятий отрядом специального назначения «Гром» задержаны двое жителей Тогучинского района 23 и 24 лет. Мужчины подозреваются в организации лаборатории по производству наркотиков с последующей продажей запрещенных сильнодействующих веществ. По версии следствия, один изготавливал зелье, фасовал и прятал в тайниках-закладках, а второй — младший — руководил, контролировал денежные потоки и вел деятельность нелегального интернет-магазина.

/ УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

«В ходе проведения осмотра дачного дома оперативниками обнаружены и изъяты: лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, магнитная мешалка, электронные весы, упаковочный материал, канистры, контейнеры с ингредиентами, а также прекурсоры массой 3,9 кг, предназначенные для изготовления наркотических средств. В дальнейшем неподалеку от села Верх-Тула полицейскими обнаружен тайник с наркотическим веществом массой 44 грамма, который фигуранты приготовили к сбыту», — рассказали ФАН в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 и ст 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанные взяты под стражу, за совершенные преступления им грозит до 20 лет лишения свободы.

/ УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области