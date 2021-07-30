Женщина загорелась возле остановки в Новосибирске

Новосибирск, 30 июля. Жительница Новосибирска облилась горючей жидкостью и загорелась возле остановки общественного транспорта в Калининском районе города.

От гибели женщину спасли очевидцы происшествия, они потушили пламя огнетушителями. После этого пострадавшую на носилках унесли в карету скорой медицинской помощи и увезли в больницу.

В главном управлении МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию.

«В полицию сегодня было передано сообщение из медицинского учреждения о поступлении в ожоговое отделение женщины. В настоящее время полицейские устанавливают ее личность и все обстоятельства произошедшего», — рассказали ФАН в ведомстве.

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