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Женщина загорелась возле остановки в Новосибирске

Происшествия
Женщина загорелась возле остановки в Новосибирске
vk.com  /  Инцидент Новосибирск

Новосибирск, 30 июля. Жительница Новосибирска облилась горючей жидкостью и загорелась возле остановки общественного транспорта в Калининском районе города.

От гибели женщину спасли очевидцы происшествия, они потушили пламя огнетушителями. После этого пострадавшую на носилках унесли в карету скорой медицинской помощи и увезли в больницу.

В главном управлении МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию.

«В полицию сегодня было передано сообщение из медицинского учреждения о поступлении в ожоговое отделение женщины. В настоящее время полицейские устанавливают ее личность и все обстоятельства произошедшего», — рассказали ФАН в ведомстве.

Ранее неизвестный поджег бездомных мужчину и женщину в Петербурге. Кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью к ним в шалаш. В жилище вспыхнул пожар.

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