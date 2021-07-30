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Экипаж паралета разбился под Новосибирском во время чемпионата России
Происшествия
Экипаж паралета разбился под Новосибирском во время чемпионата России
пресс-служба  /  следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Новосибирск, 30 июля. Жесткую посадку совершил экипаж паралета в аэропорту города Бердска во время чемпионата России 2021 по спорту сверхлегкой авиации.

Проверку авианцидента с пострадавшими пилотами начал новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По данным ведомства, днем накануне паралет выполнил в воздухе ряд упражнений и при заходе в аэропорт совершил жесткую посадку. В результате оба пилота получили переломы ног и были доставлены в лечебные учреждения.

«Следствием отрабатываются версии случившегося — ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия», — сообщили в следственном управлении на транспорте.

Ранее капитан Ан-28, который совершил жесткую посадку в Томской области, рассказал подробности инцидента. Он назвал главное условие, благодаря которому не случилось крушения.

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