Младенец умер после заражения коронавирусом в Новосибирске

Новосибирск, 30 июля. Эксперты выяснят причину смерти двухмесячного ребенка в больнице Новосибирска, который, по некоторым данным, болел COVID-19.

Ранее несколько местных изданий сообщили о смерти двухмесячной девочки в одной из детских городских больниц. Утверждалось, что у ребенка диагностировали коронавирус с поражением легких на 60%.

«Причины смерти в настоящее время устанавливает патологоанатомическая экспертиза. Как уже неоднократно сообщалось, в статистике регионального оперативного штаба учитываются пациенты, основной окончательной причиной смерти которых стал коронавирус. Основную причину смерти устанавливает патологоанатомическая экспертиза», — отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Патологоанатомическая экспертиза, в ходе которой будет установлена точная причина смерти малышки, займет 30 дней. Министерство здравоохранения региона направило слова соболезнования родителям и родственникам ребенка.

Ранее РИАМО сообщало о 10-месячном младенце, который отравился косметическим кремом в Москве.