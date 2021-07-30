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Условный срок и 1 млн штрафа получил за мошенничество бывший гендиректор Биотехнопарка
Происшествия
Условный срок и 1 млн штрафа получил за мошенничество бывший гендиректор Биотехнопарка
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Новосибирск, 30 июля. В Новосибирске завершился суд над бывшим гендиректором АО «УК «Биотехнопарк» Владимиром Кожевниковым, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 3,5 годам условно с штрафом в один миллион рублей.

Обвинительный приговор Владимиру Кожевникову и его знакомому Павлу Шелеметьеву вынес Железнодорожный районный суд Новосибирска. Оба подсудимых признаны виновными в хищении денежных средств у коммерческой организации ООО «Медхолдинггрупп» в особо крупном размере.

«Кожевникову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом 1 млн рублей. Шелеметьеву — лишение свободы на срок 3 года  со штрафом 800 000 рублей. Назначенное осужденным наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года и возложением дополнительных обязанностей», — сообщается на сайте суда.

Приговор не вступил в законную силу. Сторона защиты намерена его обжаловать.

Ранее в суд передано уголовное дело бывшего главы Колыванского района Новосибирской области Виктора Аверина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий при передаче коммерческой компании 45 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства..

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мошенничество приговор биотехнопарк
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