Новосибирские фармацевты воровали сильнодействующие препараты и сбывали их

Новосибирск, 30 июля. Следователи завершили уголовное дело против семьи фармацевтов и ранее судимого мужчины, которые незаконно торговали сильнодействующими препаратами.

В ходе приемки лекарств 46-летняя сибирячка и ее 27-летняя дочь, которая также является медработником, присваивали препараты, которые отпускаются по рецепту врача. После этого злоумышленницы сбывали их с помощью 36-летнего знакомого, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Осенью прошлого года все трое были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. При обысках у них нашли 150 флаконов и свыше 100 упаковок с сильнодействующими веществами, а также более 1,3 млн рублей. По данному факту было возбуждено 10 уголовных дел о незаконном обороте препаратов с целью сбыта, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Еще один инцидент с лекарствами произошел в Кузбассе. Пьяный 49-летний мужчина проник в больничную аптеку и украл различные медицинские препараты, сообщала газета A42.RU.