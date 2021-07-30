Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 10:48
10:46
Армия
Эстонские ВМС вооружат израильским противокорабельным комплексом Spike NLOS
10:45
Экономика
Новый резидент Арктической зоны РФ займется геологоразведкой на Чукотке
10:44
Экономика
УАЗ представил проект интерьера нового автодома
10:41
Политика
Порошенко могут лишить гражданства Украины из-за кондитерского бизнеса
10:40
Общество
Пожарные вывели из задымленной квартиры жителя Тюмени
10:40
Общество
Немецкие ученые создали нанотела для борьбы с коронавирусом
10:38
Происшествия
Тело пропавшей жительницы Карелии нашли в тумбочке на дне озера
10:35
Спорт
Российская лучница Елена Осипова вышла в финал олимпийского турнира в Токио
10:34
Спорт
Тренер «Сочи» рассказал, чего не хватило российским футболистам в матче с «Кешлей»
10:33
Происшествия
Школьницу жестоко убили в Самарской области
Все новости

Новосибирские фармацевты воровали сильнодействующие препараты и сбывали их
Происшествия
Новосибирские фармацевты воровали сильнодействующие препараты и сбывали их
pxfuel.com

Новосибирск, 30 июля. Следователи завершили уголовное дело против семьи фармацевтов и ранее судимого мужчины, которые незаконно торговали сильнодействующими препаратами.

В ходе приемки лекарств 46-летняя сибирячка и ее 27-летняя дочь, которая также является медработником, присваивали препараты, которые отпускаются по рецепту врача. После этого злоумышленницы сбывали их с помощью 36-летнего знакомого, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Осенью прошлого года все трое были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. При обысках у них нашли 150 флаконов и свыше 100 упаковок с сильнодействующими веществами, а также более 1,3 млн рублей. По данному факту было возбуждено 10 уголовных дел о незаконном обороте препаратов с целью сбыта, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Еще один инцидент с лекарствами произошел в Кузбассе. Пьяный 49-летний мужчина проник в больничную аптеку и украл различные медицинские препараты, сообщала газета A42.RU.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Новосибирские фармацевты воровали сильнодействующие препараты и сбывали их
новосибирск лекарства фармацевты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru