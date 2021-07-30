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Новый вид мошенничества в отношении фирм-погорельцев зафиксирован в Новосибирске
Происшествия
Новый вид мошенничества в отношении фирм-погорельцев зафиксирован в Новосибирске
unsplash.com  /  NordWood Themes

Новосибирск, 30 июля. Телефонные аферисты под видом сотрудников МЧС вымогают деньги у бизнес-погорельцев в Новосибирской области.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, аферисты обзванивают пострадавших от пожаров, представляются именами руководства чрезвычайного ведомства и под угрозой административной ответственности требуют денежные переводы. Как правило, в группу риска попадают представители бизнеса.

«Мошенники звонят с различных номеров погорельцам и запугивают их привлечением по факту пожара к административной ответственности в крупном размере. Для избежания штрафа за пожар, который допустили пострадавшие на своем объекте, предлагают перечислить финансовые средства», — рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Александр Покидов.

В ведомстве отметили, что ранее мошенники не только обзванивали, но и совершали визиты к потенциальным жертвам с поддельными служебными удостоверениями и в спецформе МЧС. Они ходили по жилым домам и под угрозой штрафов продавали и устанавливали новосибирцам автономные пожарные дымовые извещатели и газовые анализаторы.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области просит граждан быть бдительными и не идти на сделку с мошенниками. Должностные лица чрезвычайного ведомства не имеют права взимать денежные средства с граждан.

Ранее жительница Новосибирска получила материнский капитал на несуществующих детей, обманув об их рождении сотрудников ЗАГС. Аферистка признана виновной в совершении четырех эпизодов мошенничества при получении средств материнского семейного капитала.

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новосибирская область телефонный мошенник аферисты
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