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Кикшеринговая компания за свой счет построит в Новосибирске сеть велодорожек
Общество
Кикшеринговая компания за свой счет построит в Новосибирске сеть велодорожек
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Новосибирск, 30 июля. Мэрия Новосибирска начала разработку велосипедного маршрута в Академгородке по запросу компании Whoosh, предоставляющей в аренду электросамокаты. 

Велосипедную сеть спроектируют в течение месяца. Строить ее будет компания по шерингу самокатов. В мэрии города рассказали, что объект появится на самых востребованных маршрутах и охватит несколько зон Советского района.

«Уже более 70% поездок на самокатах Whoosh в Академгородке происходят по транспортному сценарию: пользователь берет самокат, чтобы доехать из пункта А в пункт Б по кратчайшему маршруту. Для полноценного обеспечения сценария необходимо два параметра: покрытие и инфраструктура. К сожалению, инфраструктура велодорожек, заложенная изначально при проектировании Академгородка, находится сейчас в плачевном состоянии. Мы хотели бы помочь городу с ее восстановлением. Для нас это не коммерческий, а скорее социальный проект»,  — рассказал соучредитель компании Whoosh Сергей Лаврентьев.

По данным сервиса, за 2021 год новосибирцами совершено почти 1,5 млн поездок, около 200 тысяч из них — в Академгородке. Всего Whoosh предоставляет для аренды 1,5 тысяч единиц техники.

Ранее мэрия Новосибирска подписала с кикшеринговыми компания соглашение об ограничении скорости электросамокатчиков до 20 км/ч и запрете на движение в парках и скверах.

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