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Пятеро подростков на «Жигулях» влетели под фуру в Новосибирской области
Происшествия
Пятеро подростков на «Жигулях» влетели под фуру в Новосибирской области
 /  УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Новосибирск, 30 июля. Компания новосибирских подростков попала в страшную аварию на федеральной трассе в Искитимском районе, двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Все произошло на рассвете, в 3:50 по местному времени, на 68-м километре автодороги Р-256, где ведутся дорожные работы. Пятеро подростков от 15 до 17 лет на ВАЗ-2106 врезались в попутный тягач Volvo FM. Крупнотоннажный грузовик стоял на участке с реверсивным движением в ожидании зеленого сигнала светофора. Переднюю часть автомобиля с детьми смяло под его прицепом.

«В результате данного столкновения пострадал семнадцатилетний водитель легкового автомобиля и четверо его несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 15 до 17 лет. Все пострадавшие отправлены в лечебное учреждение с различными травмами, двое из них в крайне тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка, уточняются обстоятельства», — рассказали ФАН в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пятеро подростков на «Жигулях» влетели под фуру в Новосибирской области
 / УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее жертвой дорожной аварии стал 36-летний новосибирец без прав на Honda Torneo. Он погиб на автодороге Н-1910 «Ташара — Обской» в результате опрокидывания автомобиля и наезда на дерево.

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