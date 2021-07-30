Пятеро подростков на «Жигулях» влетели под фуру в Новосибирской области

Новосибирск, 30 июля. Компания новосибирских подростков попала в страшную аварию на федеральной трассе в Искитимском районе, двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Все произошло на рассвете, в 3:50 по местному времени, на 68-м километре автодороги Р-256, где ведутся дорожные работы. Пятеро подростков от 15 до 17 лет на ВАЗ-2106 врезались в попутный тягач Volvo FM. Крупнотоннажный грузовик стоял на участке с реверсивным движением в ожидании зеленого сигнала светофора. Переднюю часть автомобиля с детьми смяло под его прицепом.

«В результате данного столкновения пострадал семнадцатилетний водитель легкового автомобиля и четверо его несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 15 до 17 лет. Все пострадавшие отправлены в лечебное учреждение с различными травмами, двое из них в крайне тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка, уточняются обстоятельства», — рассказали ФАН в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

/ УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.