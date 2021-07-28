Директор НИИ туберкулеза Новосибирска предстанет перед судом за растрату

Новосибирск, 28 июля. Руководитель научно-исследовательского института туберкулеза незаконно списал с учета учреждения мебель и медицинские кушетки, а после сдавал их в аренду.

По версии следствия, злоумышленник осенью 2019 года вместе с подчиненным совершил преступление. Он назвал имущество центра непригодным к эксплуатации, а после использовал инвентарь по собственному усмотрению. Институт туберкулеза получил ущерб на сумму более 1,6 млн рублей.

Правоохранители возбудили в отношении новосибирца уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Материалы расследования уже находятся в одном из судов города.

Директора строительной компании из Хабаровского края подозревают в аналогичном преступлении. Он забрал себе 1,5 млрд рублей, которые злоумышленнику передали для возведения жилых зданий.