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Директор НИИ туберкулеза Новосибирска предстанет перед судом за растрату
Происшествия
Директор НИИ туберкулеза Новосибирска предстанет перед судом за растрату
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Новосибирск, 28 июля. Руководитель научно-исследовательского института туберкулеза незаконно списал с учета учреждения мебель и медицинские кушетки, а после сдавал их в аренду.

По версии следствия, злоумышленник осенью 2019 года вместе с подчиненным совершил преступление. Он назвал имущество центра непригодным к эксплуатации, а после использовал инвентарь по собственному усмотрению. Институт туберкулеза получил ущерб на сумму более 1,6 млн рублей.

Правоохранители возбудили в отношении новосибирца уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Материалы расследования уже находятся в одном из судов города.

Директора строительной компании из Хабаровского края подозревают в аналогичном преступлении. Он забрал себе 1,5 млрд рублей, которые злоумышленнику передали для возведения жилых зданий.

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суд ск растрата
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