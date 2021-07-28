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Жители Новосибирской области обнаружили загадочные круги на полях

  /   Обновлено: 28 июля 2021 17:51
Наука
Жители Новосибирской области обнаружили загадочные круги на полях
Кадр из фильма «Знаки»

Бердск, 28 июля. Большое количество кругов разного диаметра появилось на полях в районе города Бердска Новосибирской области. Увидеть необычное явление можно на виртуальном глобусе Google Earth.

Появление кругов остается неизвестным. Благодаря спутниковым кадрам можно увидеть, что они расположены непоследовательно, имеют разные размеры и внешне напоминают выжженные участки на земле. Загадочные фигуры довольно бурно обсуждают в социальных сетях. Некоторые полагают, что это дело рук инопланетян, другие говорят, что это сделали фермеры.

Представители инопланетных рас не скрываются от землян, однако и не спешат вступать с ними в контакт, заявили американские эксперты. Доклад о наблюдении за неопознанными летающими объектами недавно был опубликован офисом директора национальной разведки Соединенных Штатов.

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