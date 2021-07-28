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Житель Новосибирска получил смертельное ранение на тренировке в тире

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:42
Происшествия
Житель Новосибирска получил смертельное ранение на тренировке в тире
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Новосибирск, 28 июля. Мужчина погиб на глазах у инструктора, получив смертельное ранение во время тренировки в одном из стрелковых клубов города.

Инцидент подтвердили в СУ СК РФ по Новосибирской области. Сообщается, что погибшему было около 60 лет. После произошедшего следователи инициировали проверку.

Правоохранители работают на месте происшествия — опрашиваются сотрудники стрелкового клуба, изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначен комплекс необходимых экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее четырехлетняя девочка погибла от огнестрельного ранения в одной из деревень Буйского района Костромской области.

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