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Уголовное дело за избиения врача скорой помощи завели на жителя Новосибирска

Происшествия
Уголовное дело за избиения врача скорой помощи завели на жителя Новосибирска
pixabay.com  / 

Новосибирск, 27 июля. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело за причинение легкого вреда врачу скорой медицинской помощи.

Фигурантом уголовного дела по статье 115 УК РФ — причинение легкого вреда здоровью — стал 38-летний новосибирец. Инцидент с рукоприкладством произошел еще минувшей зимой во время экстренного вызов на дом для оказания помощи ребенку. На входе в квартиру отец больного возмутился отсутствию бахил у бригады и на этой почве нанес фельдшеру черепно-мозговую травму.

«В настоящее время следователем выполнен необходимый объем первоначальных следственный действий. Завершение расследования дела, с учетом собранных материалов, будет осуществлено в короткие сроки», — заявили в СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, правоохранители задержали двух жительниц Новосибирской области. Во время пьяной ссоры сибирячки 28 и 30 лет до смерти забили свою подругу в селе Матково Мошковского района.

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