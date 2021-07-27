Уголовное дело за избиения врача скорой помощи завели на жителя Новосибирска

Новосибирск, 27 июля. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело за причинение легкого вреда врачу скорой медицинской помощи.

Фигурантом уголовного дела по статье 115 УК РФ — причинение легкого вреда здоровью — стал 38-летний новосибирец. Инцидент с рукоприкладством произошел еще минувшей зимой во время экстренного вызов на дом для оказания помощи ребенку. На входе в квартиру отец больного возмутился отсутствию бахил у бригады и на этой почве нанес фельдшеру черепно-мозговую травму.

«В настоящее время следователем выполнен необходимый объем первоначальных следственный действий. Завершение расследования дела, с учетом собранных материалов, будет осуществлено в короткие сроки», — заявили в СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, правоохранители задержали двух жительниц Новосибирской области. Во время пьяной ссоры сибирячки 28 и 30 лет до смерти забили свою подругу в селе Матково Мошковского района.