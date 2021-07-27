Банный комплекс «Хуторок» горит в Новосибирске

Новосибирск, 27 июля. В Калининском районе горит кровля деревянного двухэтажного здания с банным комплексом.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России, пожар происходит на улице Кавалерийской, он начался в 16:38 по местному времени. На месте работают пожарные расчеты с высотной техникой.

«В течение девяти минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. Установлено, что горит кровля деревянного здания, где расположен банный комплекс. В настоящий момент сотрудники МЧС России осуществляют ликвидацию пожара, в том числе при помощи высотной техники», — рассказали ФАН в ведомстве.

По словам очевидцев, людей в здании нет. За происшествием наблюдает толпа зевак. Дым и пламя видны из разных частей города, новосибирцы делятся снимками в социальных сетях.

Ранее в ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Куйбышеве погиб один человек, четверых спасли пожарные, еще семеро эвакуировались самостоятельно.