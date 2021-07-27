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Банный комплекс «Хуторок» горит в Новосибирске
Происшествия
Банный комплекс «Хуторок» горит в Новосибирске
pixabay.com  /  PD

Новосибирск, 27 июля. В Калининском районе горит кровля деревянного двухэтажного здания с банным комплексом.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России, пожар происходит на улице Кавалерийской, он начался в 16:38 по местному времени. На месте работают пожарные расчеты с высотной техникой.

«В течение девяти минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. Установлено, что горит кровля деревянного здания, где расположен банный комплекс. В настоящий момент сотрудники МЧС России осуществляют ликвидацию пожара, в том числе при помощи высотной техники», — рассказали ФАН в ведомстве.

По словам очевидцев, людей в здании нет. За происшествием наблюдает толпа зевак. Дым и пламя видны из разных частей города, новосибирцы делятся снимками в социальных сетях.

Ранее в ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Куйбышеве погиб один человек, четверых спасли пожарные, еще семеро эвакуировались самостоятельно.

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