Запертого в машине на жаре младенца обнаружили в Новосибирске

Новосибирск, 27 июля. Женщина оставляла двухнедельного младенца в машине на 30-градусной жаре, а сама уходила торговать на рынок в Ленинском районе Новосибирска.

На запертого в салоне автомобиля ребенка продавщицы обратили внимание случайные прохожие и сообщили о ситуации на горячую линию детского омбудсмена. На место выехали специалисты районной администрации и своими глазами увидели страшную картину. Пока женщина торговала одеждой на улице, ее ребенок лежал в душной машине.

«Сотрудники администрации попытались провести беседу с матерью. Женщина от общения отказалась и сбежала с ребенком на руках, оставив машину с одеждой», — рассказали в региональном аппарате уполномоченного по правам ребенка.

Информация об инциденте передана в полицию. Омбудсмен Надежда Болтенко взяла ситуацию на личный контроль и потребовала проведения срочной профилактической беседы с семьей.

Ранее аппарат уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области начал собственную проверку смерти подростка в санатории «Восток». Виновниками трагедии, по мнению омбудсмена, могут быть медики поликлиники по месту жительства и его родители.