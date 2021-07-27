Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 11:02
11:01
Весь мир
Российская делегация привезла в Сирию современные технологии из области протезирования
10:56
Происшествия
Сын отрезал голову отцу в Ростовской области
10:55
Общество
Град размером с яблоко обрушился на северную Италию
10:54
Происшествия
Администратора барбершопа из Петербурга обвинили в оскорблении чувству верующих
10:53
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в избиении главы минсвязи Приамурья
10:52
Происшествия
Разъяренный водитель Ford Mustang устроил дебош на Таллинском шоссе в Петербурге
10:52
Спорт
ОИ-2020, медальный зачет: Россия рвется в первую тройку, Китай обошел США и Японию
10:52
Происшествия
Пьяный азербайджанец зарезал ножом друга и ранил его жену в Петербурге
10:51
Происшествия
Запертого в машине на жаре младенца обнаружили в Новосибирске
10:51
Происшествия
Глава МЧС Зиничев обсудил с Мишустиным пожароопасную обстановку в России
Все новости

Запертого в машине на жаре младенца обнаружили в Новосибирске
Происшествия
Запертого в машине на жаре младенца обнаружили в Новосибирске
pixabay.com  / 

Новосибирск, 27 июля. Женщина оставляла двухнедельного младенца в машине на 30-градусной жаре, а сама уходила торговать на рынок в Ленинском районе Новосибирска.

На запертого в салоне автомобиля ребенка продавщицы обратили внимание случайные прохожие и сообщили о ситуации на горячую линию детского омбудсмена. На место выехали специалисты районной администрации и своими глазами увидели страшную картину. Пока женщина торговала одеждой на улице, ее ребенок лежал в душной машине.

«Сотрудники администрации попытались провести беседу с матерью. Женщина от общения отказалась и сбежала с ребенком на руках, оставив машину с одеждой», — рассказали в региональном аппарате уполномоченного по правам ребенка.

Информация об инциденте передана в полицию. Омбудсмен Надежда Болтенко взяла ситуацию на личный контроль и потребовала проведения срочной профилактической беседы с семьей.

Ранее аппарат уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области начал собственную проверку смерти подростка в санатории «Восток». Виновниками трагедии, по мнению омбудсмена, могут быть медики поликлиники по месту жительства и его родители.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Запертого в машине на жаре младенца обнаружили в Новосибирске
новосибирск младенец жара детский омбудсмен болтенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru