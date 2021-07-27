Подросток утонул в Обском море в Новосибирске

Новосибирск, 27 июля. Трагедия произошла на водохранилище на пляже «У моря Обского». Несовершеннолетний подросток находился в воде без присмотра родителей, в результате чего утонул.

По данным следствия, 12-летний мальчик вместе с другом отдыхал на водохранилище. Поблизости не было ни одного взрослого, и ребенок утонул. После приезда полиции на место инцидента спасатели-водолазы проверили дно водоема, но тело подростка так и не нашли.

Выяснилось, что погибший купался в запрещенном месте, рядом с которым висели предупреждающие таблички. Дети прыгали с волнореза.

В начале июля одиннадцатилетний мальчик из Кирова утонул в бассейне аквапарка.