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Подросток утонул в Обском море в Новосибирске
Происшествия
Подросток утонул в Обском море в Новосибирске
pixabay.com  /  xxolaxx

Новосибирск, 27 июля. Трагедия произошла на водохранилище на пляже «У моря Обского». Несовершеннолетний подросток находился в воде без присмотра родителей, в результате чего утонул.

По данным следствия, 12-летний мальчик вместе с другом отдыхал на водохранилище. Поблизости не было ни одного взрослого, и ребенок утонул. После приезда полиции на место инцидента спасатели-водолазы проверили дно водоема, но тело подростка так и не нашли.

Выяснилось, что погибший купался в запрещенном месте, рядом с которым висели предупреждающие таблички. Дети прыгали с волнореза.

В начале июля одиннадцатилетний мальчик из Кирова утонул в бассейне аквапарка.

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ребенок утонул обское море
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