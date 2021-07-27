Подросток утонул на пляже в Новосибирске

Новосибирск, 27 июля. Двенадцатилетний школьник погиб во время купания на пляже «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска.

Трагедия произошла вечером накануне. Утонувший ребенок 2009 года рождения находился на пляже вдвоем с другом, дети купались без присмотра взрослых. Тело мальчика до сих пор не найдено, его ищут спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. По сведениям очевидцев, он пропал после ныряния в воду с волнореза.

«В рамках проверочных мероприятий следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Продолжаются поиски тела несовершеннолетнего, устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Ранее новосибирские поисковики нашли тело семилетнего мальчика в реке Иня. Операция длилась несколько дней после исчезновения ребенка. Школьник купался со сверстниками без присмотра взрослых.