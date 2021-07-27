Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 09:25
09:23
Общество
Вакцинация иностранцев в Петербурге начнется в ближайшие дни
09:23
Происшествия
Председателя петербургского суда нашли мертвой в своей квартире
09:23
Армия
Военнослужащие ВВО прибыли в Китай для проведения совместных учений с НОАК
09:21
Общество
Сексолог Татьяна Гринева: Возможна ли семейная жизнь без секса
09:20
Происшествия
Женщина выпала на ходу из скорой и погибла под Челябинском
09:17
Происшествия
Пьяный мужчина открыл стрельбу по подросткам в Петербурге
09:17
Общество
Новосибирские хирурги спасли жительницу Улан-Удэ с редкой патологией легких
09:15
Общество
Как влияет COVID-19 на беременность и плод, расскажут врачи в медиацентре «Патриот»
09:11
Общество
«Приятные» осадки ожидаются в европейской части России
09:08
Общество
Жителям некоторых регионов России сообщили об опасной погоде
Все новости

Новосибирские сыровары оштрафованы УФАС за недобросовестную конкуренцию
Экономика
Новосибирские сыровары оштрафованы УФАС за недобросовестную конкуренцию
pixabay.com  /  Mariya

Новосибирск, 27 июля. Антимонопольный орган оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО «Болтовский маслосыркомбинат» за использование чужого товарного знака при обозначении линейки сыров.

На изготовленный в Сузунском районе сыр незаконно наносили знак «(Б)Рюкке», принадлежащий алтайскому производителю.

«Нарушение выразилось в использовании в предпринимательской деятельности обозначения тождественного товарному знаку ООО «Брюкке», без надлежащего разрешения на то правообладателя», — рассказали  в управлении Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

Болтовский маслосыркомбинат признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, и оштрафован за недобросовестную конкуренцию.

Ранее итальянский сыровар получил российское гражданство для того, чтобы сохранить свой бизнес в Приморье. Флорентинец Марко Мельпиньяно переехал в Россию 7 лет назад. Во Владивостоке он варит сыры — пармиджано, пекорино, качокавалло, проволоне. 

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Новосибирские сыровары оштрафованы УФАС за недобросовестную конкуренцию
новосибирск конкуренция уфас сыровары
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru