Новосибирские сыровары оштрафованы УФАС за недобросовестную конкуренцию

Новосибирск, 27 июля. Антимонопольный орган оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО «Болтовский маслосыркомбинат» за использование чужого товарного знака при обозначении линейки сыров.

На изготовленный в Сузунском районе сыр незаконно наносили знак «(Б)Рюкке», принадлежащий алтайскому производителю.

«Нарушение выразилось в использовании в предпринимательской деятельности обозначения тождественного товарному знаку ООО «Брюкке», без надлежащего разрешения на то правообладателя», — рассказали в управлении Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

Болтовский маслосыркомбинат признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, и оштрафован за недобросовестную конкуренцию.

Ранее итальянский сыровар получил российское гражданство для того, чтобы сохранить свой бизнес в Приморье. Флорентинец Марко Мельпиньяно переехал в Россию 7 лет назад. Во Владивостоке он варит сыры — пармиджано, пекорино, качокавалло, проволоне.