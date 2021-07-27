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Зарплаты новосибирцев стали ниже средних по Сибирскому федеральному округу
Экономика
Зарплаты новосибирцев стали ниже средних по Сибирскому федеральному округу
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Новосибирск, 27 июля. Новосибирскстат назвал регионы с самой высокой и низкой зарплатой в Сибирском Федеральном округе по итогу пяти месяцев года.

Обновленные данные по уровню зарплат в Сибирском федеральном округе опубликовал Новосибирскстат. Из сводной таблицы видно, что жители Новосибирской области получают меньше, чем в среднем по Сибири — 42 737 рублей против 45 756 рублей.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе — мае 2021 года составила 45 756 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (56,9 тыс. руб.), Иркутской (51,3 тыс. руб), Томской (48,7 тыс. руб.) и Кемеровской (45,8 тыс. руб.) областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — говорится в отчете ведомства.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Алтайском крае — 30 679 рублей, Республике Алтай — 36 718 рублей и Омской области — 39 132 рубля.

Ранее, по итогу первого квартала года, средняя зарплата новосибирцев соответствовала средним данным по округу и составляла 41,5 тыс. рублей против 44,1 тыс. рублей.

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зарплаты сфо новосибирскстат
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