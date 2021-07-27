Один человек погиб после пожара в жилом доме в Новосибирской области

Новосибирск, 27 июля. В ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Куйбышеве погиб один человек, четверых спасли пожарные, еще семеро эвакуировались самостоятельно.

ЧП произошло в пятиэтажке на улице 14-й Квартал в 2:07 по местному времени. Из горящего подъезда, по информации МЧС, эвакуировано двенадцать жильцов, один из них — хозяин злополучной квартиры, где возник очаг возгорания. Мужчину в тяжелом состоянии передали бригаде скорой медицинской помощи, но он скончался по дороге в больницу.

«При помощи спасательных устройств сотрудники МЧС России спасли из соседних квартир четырех человек, включая одного ребенка, еще семь жильцов эвакуировались самостоятельно, не пострадали. В течение 12 минут открытое горение ликвидировано», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Причины случившегося выясняют дознаватели чрезвычайного ведомства. Известно, что очаг находился на кухне в квартире на третьем этаже. Сгорели мебель и домашние вещи на площади шесть квадратных метров.

Ранее один человек пострадал при пожаре жилого дома в частном секторе Ленинского района города Новосибирска. Ожоги получил хозяин домовладения, сгорели частный дом, надворные постройки, гараж и автомобиль в нем, а также обшивка дома на соседнем участке.