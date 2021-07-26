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Спортсмен-гигант из Новосибирска стал героем нового комедийного сериала на ТНТ
Общество
Спортсмен-гигант из Новосибирска стал героем нового комедийного сериала на ТНТ
instagram.com  /  @podkolzin__pavel

Новосибирск, 26 июля. Новосибирский баскетболист-великан Павел Подкользин участвует в съемках российского комедийного сериала «1703», в котором депрессивный следователь (Гоша Куценко) ищет пропавших из морга трупов.

Бывшему игроку НБА новосибирцу Павлу Подкользину досталась роль грозного Саши Единорога, одного из самых колоритных персонажей черной комедии. Продюсеры выбрали его за уникальное телосложение с ростом 226 сантиметров.

Спортсмен-гигант из Новосибирска стал героем нового комедийного сериала на ТНТ
instagram.com  / @podkolzin__pavel

«Всегда мечтал после профессиональной карьеры в баскетболе сняться в фильме или сериале», — написал в своем Instagram Подкользин.

Спортсмен-гигант из Новосибирска стал героем нового комедийного сериала на ТНТ
instagram.com  / @podkolzin__pavel
Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге. По словам режиссера Сергея Сенцова, он основан на уникальном сценарии Дениса Артамонова. В главных ролях — Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин. Все события фильма происходят в северной столице ночью.

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сенцов куценко подкользин
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