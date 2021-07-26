Спортсмен-гигант из Новосибирска стал героем нового комедийного сериала на ТНТ

Новосибирск, 26 июля. Новосибирский баскетболист-великан Павел Подкользин участвует в съемках российского комедийного сериала «1703», в котором депрессивный следователь (Гоша Куценко) ищет пропавших из морга трупов.

Бывшему игроку НБА новосибирцу Павлу Подкользину досталась роль грозного Саши Единорога, одного из самых колоритных персонажей черной комедии. Продюсеры выбрали его за уникальное телосложение с ростом 226 сантиметров.

instagram.com / @podkolzin__pavel

«Всегда мечтал после профессиональной карьеры в баскетболе сняться в фильме или сериале», — написал в своем Instagram Подкользин.

instagram.com / @podkolzin__pavel