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Новосибирец без прав на Honda погиб, врезавшись в дерево
Происшествия
Новосибирец без прав на Honda погиб, врезавшись в дерево
пресс-служба  /  Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Новосибирск, 26 июля. Смертельное ДТП произошло утром в Мошковском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, жертвой дорожной аварии стал 36-летний водитель Honda Torneo. Он погиб на втором километре автодороги Н-1910 «Ташара — Обской», в результате опрокидывания автомобиля и наезда на дерево.

Полные обстоятельства случившегося устанавливаются. Известно, что мужчина был лишен водительских прав по статье 12.26 КоАП РФ — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее на новосибирской трассе в лобовом ДТП с фурой погиб 58-летний водитель хэтчбека Nissan Note. Мужчина выехал на встречную полосу движения прямо под движущийся грузовой автомобиль DAF.

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