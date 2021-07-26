Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 10:28
10:26
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 26 июля, праздники, факты, люди
10:25
Политика
Посол России назвал японский протест неприемлемым
10:25
Общество
Кузнецова отметила недопустимость ограничения прав детей из-за вакцинации
10:24
Происшествия
Словесная перепалка между соседями в Петербурге переросла в драку со стрельбой
10:23
Общество
Ростовская область вошла в число лидеров по вакцинации
10:22
Общество
Метро не будет: вице-премьер Хуснуллин закрыл вопрос с ростовской подземкой
10:20
Происшествия
Трое погибли и четверо в тяжелом состоянии после страшного ДТП в Мордовии
10:19
Общество
Профессора Московской консерватории Владимира Сканави нашли мертвым в квартире
10:16
Общество
Два детеныша косули появились в национальном парке Красноярского края
10:15
Весь мир
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
Все новости

Жерар Депардье намерен открыть ресторан в Новосибирске
Общество
Жерар Депардье намерен открыть ресторан в Новосибирске
Кадр из фильма «Вид на жительство»  /  Prt Scr

Новосибирск, 26 июля. Знаменитый французский актер Жерар Депардье планирует открыть ресторан в историческом особняке Новосибирска.

Идею гастпропроекта актера рассказал его партнер ресторатор Денис Иванов местному изданию Континент Сибирь.

«Жерар хотел открыть ресторан именно в Новосибирске, потому что для него, как для многих иностранцев, Сибирь ассоциируется с настоящей Россией. Кроме того, у Новосибирска всегда была важная миссия — соединять запад и восток. Для Депардье, любителя путешествовать, это играет особую роль. Думаю, и для Новосибирска присутствие Депардье на гастрономической карте города довольно символично. Нам хорошо известно влияние французской кухни на русскую. Поскольку мы открываем ресторан в памятнике архитектуры, одном из немногочисленных сохранившихся красивых купеческих особняков, это будет подчеркивать связь с той эпохой, когда французская кухня была во главе стола и у дворян, и у купеческого сословия», — цитирует издание Дениса Иванова.

По его словам, демократическое заведение во французском стиле должно появиться в конце этого — начале следующего года в доме на улице Ленина,11. Здание является памятником деревянного зодчества начала ХХ века и долгое время служило альма-матер, в нем располагалась первая женская гимназия.

Предполагается несколько ресторанных залов. В меню войдут любимые блюда актера, обязательно мясо и французская выпечка.

Звезда французского кинематографа имеет российское гражданство и новосибирскую прописку.

Ранее Депардье судился с российской бизнесвумен Еленой Лазаревой на общую сумму более 7,2 миллиона рублей. Он подал одновременно три иска к предпринимательнице в Арбитражный суд Москвы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жерар Депардье намерен открыть ресторан в Новосибирске
новосибирск жерар депардье ресторан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru