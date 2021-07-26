Жерар Депардье намерен открыть ресторан в Новосибирске

Новосибирск, 26 июля. Знаменитый французский актер Жерар Депардье планирует открыть ресторан в историческом особняке Новосибирска.

Идею гастпропроекта актера рассказал его партнер ресторатор Денис Иванов местному изданию Континент Сибирь.

«Жерар хотел открыть ресторан именно в Новосибирске, потому что для него, как для многих иностранцев, Сибирь ассоциируется с настоящей Россией. Кроме того, у Новосибирска всегда была важная миссия — соединять запад и восток. Для Депардье, любителя путешествовать, это играет особую роль. Думаю, и для Новосибирска присутствие Депардье на гастрономической карте города довольно символично. Нам хорошо известно влияние французской кухни на русскую. Поскольку мы открываем ресторан в памятнике архитектуры, одном из немногочисленных сохранившихся красивых купеческих особняков, это будет подчеркивать связь с той эпохой, когда французская кухня была во главе стола и у дворян, и у купеческого сословия», — цитирует издание Дениса Иванова.

По его словам, демократическое заведение во французском стиле должно появиться в конце этого — начале следующего года в доме на улице Ленина,11. Здание является памятником деревянного зодчества начала ХХ века и долгое время служило альма-матер, в нем располагалась первая женская гимназия.

Предполагается несколько ресторанных залов. В меню войдут любимые блюда актера, обязательно мясо и французская выпечка.

Звезда французского кинематографа имеет российское гражданство и новосибирскую прописку.

Ранее Депардье судился с российской бизнесвумен Еленой Лазаревой на общую сумму более 7,2 миллиона рублей. Он подал одновременно три иска к предпринимательнице в Арбитражный суд Москвы.