Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске мужчину за финансирование терроризма

Новосибирск, 26 июля. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу мужчину, который спонсировал запрещенную в России международную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».

Пресс-служба регионального управления ФСБ сообщает, что обвиняемым по делу проходит гражданин одной из республик бывшего СССР. Следователи выяснили, что проживавший в Новосибирске мужчина собирал на свою банковскую деньги и перечислял их лицам, которые находятся за совершение терактов в розыске.

Общая сумма переведенных средств, как выяснили в ФСБ, составила более 2,4 миллиона рублей. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело о финансировании терроризма. Центральный районный суд поместил злоумышленника под стражу.

Ранее сообщалось, что спецоперацию ФСБ по задержанию исламистов в трех городах России сняли на видео. Всего силовики задержали 15 исламистов.