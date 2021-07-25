Тело утонувшего школьника нашли в реке Иня спустя несколько дней

Новосибирск, 25 июля. Тело семилетнего мальчика обнаружили в реке Иня спустя несколько дней после того, как ребенок пропал. Школьник купался со сверстниками в Новосибирске.

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы приступили к поискам несовершеннолетнего, как только стало известно о его пропаже. Сотрудники экстренных служб обследовали правый и левый берега реки, а также дно водоема, сообщает источник в правоохранительных органах.

Через несколько дней поисково-спасательной операции тело ребенка удалось найти. Труп зацепился за упавшее в воду дерево. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. По словам спасателей, все городские котлованы, озера и карьеры, в том числе реки Иня и Обь, не являются разрешенными для купания водоемами.

Ранее школьница из Краснодара утонула в реке Кубань. Девочка-подросток отдыхала в компании сверстников и одного взрослого мужчины.