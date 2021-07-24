Новосибирский ЗАГС назвал возраст самой молодой мамы в регионе

Новосибирск, 24 июля. Самой молодой мамой Новосибирской области в 2021 году стала 13-летняя девочка. Соответствующую информацию предоставили в региональном ЗАГСе.

Десятки несовершеннолетних жителей Новосибирской области заключили официальные браки. Под венец шли подростки в возрасте 16–17 лет. Заключивших браки 16-летних школьниц насчитывается 18, 17-летних — 20 и трое 17-летних юношей.

Браки в России считаются допустимыми с 18 лет, однако иногда делаются исключения. Одной из причин разрешения на брак в юном возрасте может стать беременность.

Росстат ранее представил отчет о средней продолжительности декретного возраста. За прошлые годы он составил 29,2 месяца, уточнили в информационном ведомстве.