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Новосибирский ЗАГС назвал возраст самой молодой мамы в регионе
Общество
Новосибирский ЗАГС назвал возраст самой молодой мамы в регионе
pixabay.com  /  Marncom

Новосибирск, 24 июля. Самой молодой мамой Новосибирской области в 2021 году стала 13-летняя девочка. Соответствующую информацию предоставили в региональном ЗАГСе.

Десятки несовершеннолетних жителей Новосибирской области заключили официальные браки. Под венец шли подростки в возрасте 16–17 лет. Заключивших браки 16-летних школьниц насчитывается 18, 17-летних — 20 и трое 17-летних юношей.

Браки в России считаются допустимыми с 18 лет, однако иногда делаются исключения. Одной из причин разрешения на брак в юном возрасте может стать беременность.

Росстат ранее представил отчет о средней продолжительности декретного возраста. За прошлые годы он составил 29,2 месяца, уточнили в информационном ведомстве.

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