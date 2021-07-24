Новосибирский зоопарк пополнился кустарниковой собакой

Новосибирск, 24 июля. Сотрудники Московского зоопарка передали сибирским коллегам щенка кустарниковой собаки. Об этом сообщили представители столичного зоосада в соцсетях.

Детеныш прошел карантин в Новосибирском зоопарке и уже познакомился с местной представительницей своего подвида. Самку зовут Мана, она прибыла из Франции. Животные быстро поладили и стали играть: они вместе роют грунт, прячутся за бревнами и бегают в елках, рассказали сотрудники учреждения.

Когда-то из Новосибирска в столичный зоопарк отправили отца щенка по кличке Вилли. Там он встретил самку Фрею из Дании. Пара уже обзавелась тремя выводками щенят. Самого старшего детеныша из первого выводка отправили на родину отца для для продолжения рода.

Спасенную с острова Большевик в Краснодарском крае белую медведицу Хатангу привезут в зоопарк Екатеринбурга. Сейчас животное находится на реабилитации в Москве.