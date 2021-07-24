Фильм «Гигантская флуктуация» по повести Стругацких показали в Новосибирске

Новосибирск, 24 июля. Премьера короткометражного фильма «Гигантская флуктуация» состоялась 22 июля в новосибирском кинотеатре «Победа». Ленту сняли по повести братьев Стругацких «Стажеры».

Автором короткометражного фильма стал Максим Карпылев. Он выступил не только в качестве режиссера и сценариста, но и продюсера. Съемки «Гигантской флуктуации» длились две недели в Новосибирске, еще две недели было потрачено на финальный монтаж.

Роли в фильме исполнили Павел Поляков, Владислав Шевчук и студенты местных театральных вузов. Продолжительность ленты составляет 16 минут, поэтому в широкий прокат она не выйдет.

«В Новосибирске нужно снимать интересное кино. Почему-то мало, кто этим занимается. Мы решили разорвать шаблоны и сделать игровой художественный фильм», — отметил Карпылев.

Кинокомпания Sigma займется созданием телесериала, посвященному медицине. Проект получил название «Доктор Иванов». Съемки начнутся в Новгородской области в августе и продлятся до декабря 2021 года. Все планируется отснять 16 эпизодов.