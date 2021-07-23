Жилой дом сгорел в частном секторе Новосибирска, есть пострадавший

Новосибирск, 23 июля. Один человек пострадал при пожаре жилого дома в частном секторе Ленинского района.

Здание загорелось в 16:44 по местному времени в переулке Амурский 1-й. К приезду спасателей огонь полыхал на всем участке, охватил жилой дом, надворные постройки, гараж и стремительно заползал на соседнюю территорию. Остановить стихию экстренные службы не могли на протяжении получаса.

«В результате пожара огнем поврежден частный дом, надворные постройки, гараж и автомобиль в нем, а также обшивка дома на соседнем участке. Предварительная площадь пожара 250 кв. м. Хозяин горящего дома получил незначительные ожоги, в госпитализации не нуждается», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Всего на происшествие реагировало более 20 человек и 6 единиц техники.

Ранее частный двухэтажный дом сгорел дотла вблизи магистрального газопровода в Октябрьском районе. Пожар угрожал перейти на соседние дома и трубопровод с газом.