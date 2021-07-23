Материнский капитал на несуществующих детей пыталась получить жительница Новосибирска

Новосибирск, 23 июля. Жительница Новосибирска получила материнский капитал на несуществующих детей, обманув сотрудников ЗАГСа.

Аферистка признана виновной в совершении четырех эпизодов мошенничества при получении средств материнского семейного капитала. В составе организованной группы она ввела в заблуждение сотрудников новосибирского ЗАГСа, сообщив о домашних родах в январе 2018 года, и получила настоящие свидетельства о рождении на несуществующих младенцев. Впоследствии аферисты использовали эти документы для получения от государства социальных выплат.

Охотницу за маткапиталом осудили по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Прокуратура города Новосибирска теперь через суд добивается аннулирования записей актов гражданского состояния о рождении детей и признании недействительными свидетельств об их рождении.

Ранее в суд Прикамья поступило уголовное дело о мошенниках, сумевших обналичить свыше 17 млн рублей материнского капитала. Обвинение предъявлено сотрудникам частного риэлтерского агентства.