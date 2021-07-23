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Сотни водителей автобусов оштрафованы за езду без правил в Новосибирске за два дня
Происшествия
Сотни водителей автобусов оштрафованы за езду без правил в Новосибирске за два дня
пресс-служба  /  Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Новосибирск, 23 июля. Сплошную проверку пассажирских автобусов провели новосибирские автоинспекторы в рамках двухдневной операции «Автобус» и зафиксировали почти три сотни нарушений со стороны водителей.

Профилактическое мероприятие проводилось с 20 по 22 июля. Полицейские проверяли техническое состояние пассажирского транспорта, документы, условия труда водителей и соблюдение ими правил дорожного движения.

В результате операции госавтоинспекторы оштрафовали 289 водителей автобусов и завели административные дела на 17 должностных лиц компаний-перевозчиков, отвечающих за организацию и безопасность пассажирских перевозок.

«Всего в рамках профилактических мероприятий осуществлена проверка 706 единиц транспортных средств указанной категории», — рассказали ФАН в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее пожилая женщина 84 лет выпала из пассажирского автобуса и разбила голову о бордюрный камень в Заельцовском районе города. Водитель начал движение с открытыми дверями и продолжил путь после падения человека.

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