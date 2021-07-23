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Детский омбудсмен объяснила гибель подростка в новосибирском санатории
Общество
Детский омбудсмен объяснила гибель подростка в новосибирском санатории
facebook.com  /  Надежда Болтенко

Новосибирск, 23 июля. Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко начала собственную проверку смерти подростка в санатории «Восток». Виновниками трагедии, по ее мнению, могут быть медики поликлиники по месту жительства и его родители.

По информации аппарата Уполномоченного, у юноши были проблемы с сердечно-сосудистой системой, о чем знала его мама. В поликлинике мальчику выдали справку, что он здоров и на диспансерном учете не состоит.

«Родители должны не забывать, что они отвечают за жизнь и здоровье своих детей. Компетентные органы разберутся в ситуации. Сейчас нам необходимо выяснить, знали ли о заболевании подростка в поликлинике по месту жительства и почему была выдана справка, что мальчик здоров, а также был ли информирован персонал санатория о возможных проблемах со здоровьем постояльца», — заявила омбудсмен.

Болтенко добавила, что дети, имеющие проблемы со здоровьем, должны выезжать в загородные лечебно-профилактические учреждения в сопровождении родителей, прямая обязанность которых — отслеживать самочувствие своего ребенка.

Пятнадцатилетний подросток умер 22 июля в санатории «Восток» во время занятий по немецкому языку. Ему стало плохо по дороге в главный корпус. Он просто замертво упал на землю. Медики профилактория и служба скорой помощи пытались реанимировать ребенка, но он так и не пришел в себя.

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