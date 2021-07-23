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Мужчина нанял компанию подростков и ограбил с ними магазин в Новосибирске
Происшествия
Мужчина нанял компанию подростков и ограбил с ними магазин в Новосибирске
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Новосибирск, 23 июля. Уголовное дело за вовлечение двух несовершеннолетних в разбойное нападение на магазин возбуждено в Новосибирской области.

Новое уголовное расследование по части 4 статьи 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления, начали новосибирские следователи в отношении фигуранта дела о резонансном грабеже, совершенном весной этого года.

По версии следствия, 24-летний мужчина за деньги подговорил двух подростков 17 и 15 лет пойти с ним на ограбление магазина в Центральном районе города. Налет на торговую точку гоп-компания совершила днем 4 апреля. Избив продавца, преступники похитили дорогостоящую технику на 1 млн рублей и скрылись.

«Подозреваемые совершили разбойное нападение на магазин, находящийся на улице Красный проспект, 57, причинили телесные повреждения продавцу, высказали угрозу применения насилия опасного для жизни и здоровья в отношении последнего, а также совершили хищение имущества на сумму свыше 1 млн рублей, после чего с места преступления скрылись и распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению», — рассказали в СУ СК России по Новосибирской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее новосибирские следователи задержали двух женщин по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Пьяные сибирячки 28 и 30 лет до смерти забили свою подругу в селе Матково Мошковского района Новосибирской области.

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новосибирск ограбление несовершеннолетние
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