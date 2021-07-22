Водитель легкового автомобиля погиб в лобовом ДТП с фурой под Новосибирском

Новосибирск, 22 июля. Смертельная дорожная авария произошла на трассе К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Кочковском районе.

Погиб 58-летний водитель хэтчбека Nissan Note. Как предварительно установили дорожные инспекторы, мужчина ехал в направлении Новосибирска по встречной полосе, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Все произошло в 9:10 по местному времени. Виновник аварии погиб на месте, салон его автомобиля после удара с тягачом смяло наполовину и выбросило с дороги. У фуры пострадала передняя часть кабины, она тоже слетела с дороги.

«Водитель Nissan Note 1963 года рождения, двигаясь со стороны города Карасука, в пути следования совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем DAF под управлением водителя 1964 года рождения. В результате данного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествия», — прокомментировали ФАН в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

пресс-служба / Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.