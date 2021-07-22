Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 11:55
11:55
Происшествия
Несколько частных клиник обвинили в подделке справок о вакцинации в Ульяновске
11:53
Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента Мадагаскара
11:49
Армия
Генеральная репетиция главного военно-морского парада прошла в Петербурге и Кронштадте
11:49
Армия
Стали известны сроки завершения летных испытаний российского вертолета Ка-62
11:48
Спорт
Вратари пожаловались на непредсказуемость полета новых мячей РПЛ
11:46
Весь мир
Армия на экспорт: что думают турки о кампании Анкары в Афганистане
11:45
Происшествия
Сожитель сотрудницы детсада в Петербурге украл у девушки кольцо покойного отца
11:43
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры на Будапештской
11:43
Общество
Россиянка раскрыла секрет хорошего отдыха в Абхазии
11:40
Общество
Путин отметил многогранный талант Олега Газманова
Все новости

Водитель легкового автомобиля погиб в лобовом ДТП с фурой под Новосибирском
Происшествия
Водитель легкового автомобиля погиб в лобовом ДТП с фурой под Новосибирском
пресс-служба  /  Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Новосибирск, 22 июля. Смертельная дорожная авария произошла на трассе К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Кочковском районе.

Погиб 58-летний водитель хэтчбека Nissan Note. Как предварительно установили дорожные инспекторы, мужчина ехал в направлении Новосибирска по встречной полосе, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Все произошло в 9:10 по местному времени. Виновник аварии погиб на месте, салон его автомобиля после удара с тягачом смяло наполовину и выбросило с дороги. У фуры пострадала передняя часть кабины, она тоже слетела с дороги.

«Водитель Nissan Note 1963 года рождения, двигаясь со стороны города Карасука, в пути следования совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем DAF под управлением водителя 1964 года рождения. В результате данного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествия», — прокомментировали ФАН в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Водитель легкового автомобиля погиб в лобовом ДТП с фурой под Новосибирском
пресс-служба  / Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее три человека пострадали в результате серьезного лобового ДТП в Кировском районе Новосибирска. На встречную полосу движения выехал 21-летний водитель Toyota Corolla и столкнулся с Mitsubishi, в котором находился ребенок.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель легкового автомобиля погиб в лобовом ДТП с фурой под Новосибирском
новосибирская область выезд на встречку смертельное дтп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru