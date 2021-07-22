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Сибирская таможня задержала рекордное число посылок из Китая
Общество
Сибирская таможня задержала рекордное число посылок из Китая
пресс-служба  /  Сибирское таможенное управление

Новосибирск, 22 июля. Инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста задержали рекордное число посылок из Китая с подделками под известные мировые бренды. 

В один день в Россию из Китая прибыло сразу 17 посылок с аксессуарами для автомобилей (чехлы и эмблемы) с логотипами известных мировых автоконцернов. Задержанный контрафакт был адресован жителям различных городов.

«Задержанные товары оказались откровенной подделкой и были далеки от стандартов качества, установленных производителями брендов. Правообладатели в ответ на запрос таможенников подозрения подтвердили. Все посылки с контрафактными товарами возвращены отправителям в Китай», — рассказали в отделе по связям с общественностью Сибирского таможенного управления.

В ведомстве считают, это «аукционные» товары иностранного интернет-магазина, купленные россиянами в так называемый день распродаж, когда по низкой цене людям предлагают товары якобы известных брендов, а на самом деле продают откровенную подделку.

По результатам таможенного контроля за первые шесть месяцев 2021 года новосибирскими таможенниками выявлено 98 попыток незаконного перемещения холодного оружия, трех «шпионских» устройств, 108 посылок с контрафактными товарами, 10 попыток ввоза в Россию предметов с нацистской символикой и четыре попытки незаконной пересылки сильнодействующих веществ.

Ранее сотрудники Владивостокской таможни обнаружили радиоактивные запчасти автомобиля Honda Accord на теплоходе, который пришел в Россию из Японии.

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