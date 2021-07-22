Силовики проверяют сообщения о минировании детсадов в Новосибирске

Москва, 22 июля. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о минировании детских садов в Новосибирске, сообщает пресс-служба правительства области.

На данный момент обследовано более половины объектов. Правоохранительные органы ищут отправителей сообщений о минировании. Аппарат антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области призывает жителей сохранять спокойствие и просит действовать в соответствии с указаниями администраций учреждений и компетентных органов.

Ранее суд вынес приговор жителю поселка Красносельский, который признан виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве. Мужчина получил три года и один месяц колонии-поселения.