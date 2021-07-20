Спасенный от живодеров кот стал охранником в новосибирской ветклинике

Новосибирск, 20 июля. Врачи спасли жизнь коту Мише, который едва не погиб от рук садистов. В благодарность животное стало верой и правдой служить в клинике, где его оставили жить.

Кот Миша когда-то был домашним, но при этом часто гулял на улице. Однажды он повстречал живодеров, которые выстрелили питомцу в пасть из ружья. Кот чудом выжил, а хозяйка повезла его на лечение в Новосибирск.

Ветеринары спасли жизнь животному, но хозяйка Миши тяжело заболела и не смогла приехать за ним в другой город, где он проходил лечение, а потом и вовсе перестала выходить на связь. Тогда ветеринары решили оставить животное себе.

Миша стал охранником в клинике и главным любимцем не только сотрудников медучреждения, но и других животных. Кот приносит с охоты крыс и мышей собаке-инвалиду Руте, которая не может ходить, но любит вкусно покушать. Кроме того, Миша взял под свою опеку котенка-отказника.

Удивительный случай с котом произошел ранее в Великобритании, сообщал портал A42.RU. Хозяев удивило возвращение их кремированного кота, сбитого машиной.