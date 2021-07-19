Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 21:18
21:18
Происшествия
Нигерийский студент утонул во время спасения девушки под Калининградом
21:17
Общество
Сборы «Черной Вдовы» резко упали из-за сервиса Disney+
21:16
Происшествия
Сбившая троих детей в Москве девушка плакала в зале суда
21:15
Армия
Замглавы Минобороны РФ обсудил с послом Шри-Ланки военное сотрудничество
21:15
Армия
Сирийские минометчики приняли участие в конкурсе «Мастера артиллерийского огня»
21:15
Весь мир
«Сербы в глазах Запада — русские в миниатюре»: интервью с сербским кинорежиссером
21:14
Общество
Директор «Воды Крыма» лично разберется в проблемных вопросах водоснабжения Керчи
21:13
Армия
В Военно-промышленной комиссии РФ рассказали, как Су-57 «нарастит мускулы»
21:13
Армия
Российско-индийские учения «Индра-2021» пройдут на полигоне ЮВО под Волгоградом
21:12
Армия
В Сети показали, как выглядит самая большая атомная субмарина «Князь Владимир»
Все новости

Три человека пострадали в лобовом ДТП с ребенком в Новосибирске
Происшествия
Три человека пострадали в лобовом ДТП с ребенком в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску

Новосибирск, 19 июля. Несколько человек пострадало в серьезной дорожной аварии в Кировском районе города.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на улице Петухова около 21:00 по местному времени. На встречную полосу движения выехал 21-летний водитель Toyota Corolla и столкнулся с Mitsubishi. Пострадали три человека, все госпитализированы медиками скорой помощи.

«Водитель 2000 года рождения на автомобиле Toyota Corolla следовал по улице Петухова и у дома 21 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с автомобилем Mitsubishi под управлением водителя 1996 года рождения», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

В ведомстве отметили, в момент столкновения в автомобиле Mitsubishi находился ребенок, он сидел в детском кресле, пристегнутый пятиточечным ремнем безопасности — не пострадал.

Ранее пятнадцатилетний подросток попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Калининском районе. Столкновение машины с человеком произошло около полуночи в микрорайоне Родники.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Три человека пострадали в лобовом ДТП с ребенком в Новосибирске
дтп новосибирск лобовое столкновение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru