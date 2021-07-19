Три человека пострадали в лобовом ДТП с ребенком в Новосибирске

Новосибирск, 19 июля. Несколько человек пострадало в серьезной дорожной аварии в Кировском районе города.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на улице Петухова около 21:00 по местному времени. На встречную полосу движения выехал 21-летний водитель Toyota Corolla и столкнулся с Mitsubishi. Пострадали три человека, все госпитализированы медиками скорой помощи.

«Водитель 2000 года рождения на автомобиле Toyota Corolla следовал по улице Петухова и у дома 21 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с автомобилем Mitsubishi под управлением водителя 1996 года рождения», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

В ведомстве отметили, в момент столкновения в автомобиле Mitsubishi находился ребенок, он сидел в детском кресле, пристегнутый пятиточечным ремнем безопасности — не пострадал.

Ранее пятнадцатилетний подросток попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Калининском районе. Столкновение машины с человеком произошло около полуночи в микрорайоне Родники.