Экс-чиновница Новосибирской области пойдет под суд за присвоение бюджетных средств

Новосибирск, 19 июля. Бывшую главу сельсовета судят в Новосибирской области за махинации с выплатой пенсионного пособия в размере 110,6 тысячи рублей.

Как стало известно ФАН, фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения стала бывшая глава Троицкого сельсовета Чистоозерного района. В феврале 2020 года 56-летняя чиновница перед выходом на пенсию самовольно выплатила себе 10 должностных окладов. В сумме незаконная выплата составила 110 612 рублей.

«Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме, причиненный ущерб бюджету Троицкого сельсовета добровольно возместила в полном объеме», — рассказали в СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее фигурантами двух уголовных дел о присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения стали два экономиста муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской центр наружной рекламы». Бухгалтеров обвиняют в присвоении 5,5 млн рублей.