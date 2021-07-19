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Экс-чиновница Новосибирской области пойдет под суд за присвоение бюджетных средств
Происшествия
Экс-чиновница Новосибирской области пойдет под суд за присвоение бюджетных средств
pixabay.com  / 

Новосибирск, 19 июля. Бывшую главу сельсовета судят в Новосибирской области за махинации с выплатой пенсионного пособия в размере 110,6 тысячи рублей.

Как стало известно ФАН, фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения стала бывшая глава Троицкого сельсовета Чистоозерного района. В феврале 2020 года 56-летняя чиновница перед выходом на пенсию самовольно выплатила себе 10 должностных окладов. В сумме незаконная выплата составила 110 612 рублей.

«Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме, причиненный ущерб бюджету Троицкого сельсовета добровольно возместила в полном объеме», — рассказали в СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее фигурантами двух уголовных дел о присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения стали два экономиста муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской центр наружной рекламы». Бухгалтеров обвиняют в присвоении 5,5 млн рублей.

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новосибирская область чиновница присвоение денег
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